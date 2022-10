Lungomare di Napoli, le bande sonore anti-incidenti installate a settembre già si staccano Si stanno già staccando le bande sonore anti-incidenti sul Lungomare installate il 23 settembre dopo i due investimenti mortali di Elvira Zriba e Giuseppe Lanzetta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le bande sonore installate dal Comune sul Lungomare a settembre (sinistra) e oggi (destra)

Stanno già scomparendo le bande sonore sul Lungomare di Napoli contro gli incidenti stradali mortali e gli investimenti. Installate il 23 settembre scorso dopo l'impennata di morti violente avvenute su via Caracciolo, negli ultimi giorni le bande si stanno staccando dall'asfalto e in parte sono già semi-cancellate, sia a ridosso del Consolato Americano, che nel tratto immediatamente precedente, come documentano le foto di Fanpage.it. I rallentatori acustici, come sono chiamati tecnicamente, sono stati apposti dagli operai per conto del Comune circa 20 giorni fa. L'amministrazione comunale, dopo la segnalazione di Fanpage.it, ha assicurato che sostituirà le bande sonore danneggiate.

Le bande sonore installate dal Comune il 23 settembre 2022

Su via Caracciolo a distanza di poco meno di un mese, infatti, ci sono stati due incidenti mortali. Il primo, avvenuto il 29 agosto scorso, ha visto come vittima Elvira Zriba, una 34enne napoletana, di origini tunisine, investita da una moto su via Caracciolo, poco prima delle 2 di notte, mentre andava a gettare l'immondizia dello chalet dove lavorava. Elvira è stata investita nel tratto di via Caracciolo di fronte ai moli di Mergellina e trascinata per decine di metri. La storia di Elvira ha molto scosso la comunità, anche perché il fratello era morto investito da un'auto pirata solo 8 mesi prima.

Le bande sonore che si stanno staccando su via Caracciolo /foto 10/10/2022 Fanpage.it

Il secondo incidente mortale ha avuto come vittima Giuseppe Iazzetta, di 62 anni, investito mentre attraversava la strada a Piazza Sannazaro, all’incrocio con via Caracciolo, da una Toyota Yaris, mentre portava a passeggio il cane, la mattina di domenica 19 settembre. A seguito del secondo incidente ci sono state altre proteste dei residenti contro la pericolosità della strada, che si trasforma in una pista dove le auto e le moto viaggiano ad altissime velocità, soprattutto di notte e nel weekend. Per questi motivi, il Comune è intervenuto subito installando, il 23 settembre scorso, i rallentatori acustici a ridosso delle strisce pedonali per ridurre la velocità dei veicoli in transito. Tra gli interventi per la sicurezza stradale anche il posizionamento di impianti ottici luminescenti ogni 50 metri. Purtroppo, però, le bande sonore sono durate appena 20 giorni e si stanno già scollando.

