Luigi Tarantino si è dimesso da ct della Nazionale di Sciabola. Era stato denunciato pochi giorni fa

A cura di Nico Falco

Luigi Tarantino, maestro di scherma ed ex schermidore, si è dimesso dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale azzurra di Sciabola, incarico che gli era stato affidato nel settembre scorso. Il 50enne ha motivato la scelta, si apprende dalla Federazione Italiana Scherma, con "l'insorgenza di motivazioni personali".

Il presidente di Federscherma, Paolo Azzi, con una nota ha ringraziato Tarantino del lavoro svolto negli ultimi mesi come ct e ha comunicato di avere condiviso la decisione col Consiglio Federale, informando i presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Nel frattempo – ha aggiunto – siamo già al lavoro per le valutazioni del caso finalizzate all'individuazione di un nuovo responsabile d'arma per il settore sciabola".

Le dimissioni arrivano a meno di una settimana dalla lite che si era conclusa con una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale per Tarantino. Era la era del 26 gennaio quando i poliziotti del commissariato di Nola erano intervenuti in una strada centrale del comune del Napoletano per la segnalazione di una violenta lite in corso tra due persone. Arrivati sul posto, avevano identificato l'ormai ex ct della Nazionale di Sciabola e Sofia Ciaraglia, atleta 26enne nel giro della Nazionale, anche lei per la disciplina della Sciabola.

Durante i controlli il 50enne aveva inveito contro gli agenti, rimediando la denuncia. Contattato da Fanpage.it, Tarantino aveva raccontato che si era trattato di un equivoco e che la situazione era stata già chiarita in commissariato: la discussione coi poliziotti, aveva spiegato, era sorta perché gli agenti credevano che il suo tesserino da carabiniere fosse falso, quando invece era soltanto rovinato dal tempo.

Pochi giorni dopo Tarantino era partito con la squadra per la tappa della Coppa del Mondo di Sciabola a Plovdiv, in Bulgaria. Sofia Ciaraglia, convocata, era rimasta a casa. La Federazione Italiana Scherma aveva chiarito a Fanpage.it che la giovane atleta era ancora convocata e che la sua assenza era dovuta esclusivamente a motivi di salute.