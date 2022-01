Denunciato ct della Nazionale Italiana di Sciabola: litiga in strada con una schermitrice e insulta la polizia Il ct della Nazionale Italiana di Sciabola, Luigi Tarantino, è stato denunciato in un ristorante del Napoletano: ha inveito contro i poliziotti intervenuti per un litigio tra lui e una atleta.

A cura di Nico Falco

Lui, Luigi Tarantino, maestro di scherma specializzato nella sciabola, più volte medaglia d'oro ai campionati e pluripremiato anche alle Olimpiadi, da settembre scorso ct della Nazionale Italiana di Sciabola. Lei, Sofia Ciaraglia, anche lei sciabolatrice, medaglia d'argento nei Giochi del Mediterraneo a Tarragona 2018. Soliti a ben altri palcoscenici, sono stati i protagonisti di una furiosa lite andata in scena ieri sera a Nola, in provincia di Napoli, e che si è conclusa con la denuncia del 49enne per oltraggio a pubblico ufficiale; contattato da Fanpage.it, il ct ha spiegato che si sarebbe trattato di un equivoco poi chiarito.

Ad allertare le forze dell'ordine, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sono stati alcuni testimoni che hanno notato la coppia nei pressi del centro del comune del Napoletano. A scatenare il litigio sarebbe stata una discussione banale, che però ben presto avrebbe assunto toni sempre più accesi. Fino a quando le urla non hanno richiamato l'attenzione dei passanti, tra cui qualcuno che ha riconosciuto i due atleti, molto noti nell'ambiente.

Oltre ad essere il ct della Nazionale di Sciabola, infatti, Tarantino, appartenente al gruppo sportivo Carabinieri, ha un palmares di primo livello: tre medaglie olimpiche di bronzo nella sciabola (Atlanta 1996, Pechino 2008 e Londra 2012) e l'argento ad Atene 2004, oltre a numerosi titoli mondiali, europei, e i risultati raggiunti alle Universiadi e alla Coppa del Mondo. L'atleta 26enne che era con lui, appartenente al gruppo sportivo della Polizia di Stato – disciplina Scherma, nel 2018 si è aggiudicata la medaglia d'argento nei Giochi del Mediterraneo a Tarragona, in Catalogna (Spagna).

Il ct Tarantino: "Tutto chiarito, credevano avessi tesserino falso"

Sul posto, nella tarda serata di ieri, 26 gennaio, è intervenuta la pattuglia del commissariato di Nola, che ha rintracciato i due litiganti e li ha identificati. Nessun provvedimento nei confronti della giovane, ma per Tarantino è scattata la denuncia a piede libero: durante le fasi dell'intervento avrebbe inveito contro i poliziotti che cercavano di riportare la situazione alla calma e li avrebbe offesi.

Contattato da Fanpage.it, Tarantino ha confermato la discussione con gli agenti e specificato che sarebbe "tutto chiarito": "Credevano che avessi un tesserino falso dei carabinieri perché rovinato e per questo motivo abbiamo litigato – ha spiegato – ma è una situazione che abbiamo già chiarito".