Dopo la lite col ct Tarantino Sofia Ciaraglia salta la tappa della Coppa del Mondo di Sciabola Sofia Ciaraglia salta la tappa in Bulgaria per la Coppa del Mondo di Sciabola; lo stop, per motivi di salute, dopo il litigio col ct Tarantino a Nola (Napoli).

A cura di Nico Falco

Sarebbe dovuta partire per Plovdiv, in Bulgaria, ma Sofia Ciaraglia non parteciperà alla tappa della Coppa del Mondo di Sciabola. È rimasta a casa per motivi di salute, per la prova a squadre di domenica verrà sostituita. Lo stop arriva il giorno dopo la lite avvenuta a Nola col ct Tarantino ma la Federazione chiarisce che si tratta soltanto di una coincidenza temporale: l'atleta 26enne resta nella lista delle convocate.

Ciaraglia salta la tappa a Plovdiv, la Federazione: "Motivi di salute"

Sofia Ciaraglia, spiega la Federazione Italiana Scherma a Fanpage.it, non è stata esclusa dalla squadra per motivi tecnici o di qualsiasi altro tipo, non si tratta di un ritiro della convocazione. Semplicemente, le sue condizioni di salute non permettevano la partenza e la partecipazione alla tappa. Situazione del resto non anomala in questo periodo, dove l'alto numero di nuovi contagi Covid impone una attenzione estrema: inizialmente erano state convocate 12 atlete, ma ne sono alla fine partite 9 (oltre a Sofia Ciaraglia hanno dovuto rinunciare alla Bulgaria, sempre per motivi di salute, anche Rebecca Gargano e Maddalena Vestidello).

Lite in strada, denunciato il ct Tarantino

Il litigio risale alla tarda serata di mercoledì 26 gennaio. Luigi Tarantino e Sofia Ciaraglia hanno avuto un'accesa discussione tra le strade di Nola; alcuni passanti hanno allertato le forze dell'ordine, sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato locale della Polizia di Stato. Durante il controllo il ct avrebbe insultato gli agenti, venendo così denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Contattato da Fanpage.it, Tarantino ha raccontato che si è trattato di un equivoco. "Credevano che avessi un tesserino falso dei carabinieri, per questo motivo abbiamo litigato – ha spiegato – in realtà era solo consumato dal tempo. Ma è una situazione che abbiamo già chiarito".

In merito al litigio (e alla successiva denuncia) la Federazione Italiana Scherma, apprende Fanpage.it, si riserva di approfondire parlandone anche col diretto interessato una volta che gli impegni sportivi lo consentiranno (attualmente Tarantino è in Bulgaria con la squadra mentre il presidente Paolo Azzi è a Doha con la Nazionale di Spada.