Luigi Izzo ucciso a pugnalate a 35 anni per una lite nella notte a Castel Volturno La vittima, un barbiere della zona, è stata accoltellata all’esterno di un bar in via Roma attorno alle 2. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ucciso a coltellate nella notte a Castel Volturno il 35enne Luigi Izzo. L'uomo, di professione barbiere, sarebbe stato aggredito, secondo le prime ricostruzioni, a seguito di una lite all'esterno di un bar in via Roma, attorno alle 2 di notte. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. Nel presidio dell'Arma è arrivato anche il sostituto della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Dalle prime informazioni sembra che l'accoltellatore abbia consegnato l'arma usata ai militari.

L'aggressione, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuta all'esterno di un bar. Luigi sarebbe stato aggredito dal padre di un giovane di 27 anni coinvolto nel litigio. Il giovane parrucchiere sarebbe stato accoltellato con diversi fendenti, alla gola e al corpo. Una pugnalata al cuore gli sarebbe stata fatale. La vittima, trasportata d'urgenza alla clinica Pineta Grande è morta poco dopo, nonostante le cure mediche. L'aggressore è stato portato in caserma per l'interrogatorio. Izzo era sposato. Lascia la moglie e tre figli piccoli.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: "Luí – scrive Danilo sul suo profilo Facebook – a che punt stamm C'a casa?Daní riman m n pass…Nun vec l'ora…sai i criatur comm so cuntent?!Ieri le ultime parole col sorriso negli occhi di chi ha realizzato un sogno, dopo tanti sacrifici, per i suoi 3 figli ed oggi la notizia che ti gela il cuore!!!Un misto di tristezza dolore rabbia sconforto..!!!Addio Amico Mio, Luigi Izzo prego solo che ti facciano giustizia e che la tua famiglia abbia la forza di reagire a qst tragedia immane!!!". Non ci sono parole – aggiunge Luigi – Luigi Izzo mi ha gelato il cuore la notizia questa mattina…Per chi non ti conosceva Basta scorrere la tua Bakeka per capire che ragazzo eri. Amante del tuo lavoro era la tua passione. La tua famiglia era tutto per te solo martedì parlavamo dei sacrifici che un padre fa per i figli i tuoi gioielli il tuo orgoglio…e dicesti domenica mi trasferisco nella casa nuova e poi così i miei figli e voglia e pazzia'…Buon viaggio Gigi arrivederci".