Luci e alberi di Natale giganti a Napoli in 20 piazze a dicembre 2023: costeranno 3,5 milioni Alberi di Natale di 15 metri e addobbi in 20 piazze. Data prevista per l’accensione delle luci il 15 novembre. Accordo tra la Città Metropolitana e la Camera di Commercio di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Alberi di Natale alti 15 metri e luci e addobbi in 20 piazze a Napoli per le festività natalizie di dicembre 2023. C'è l'accordo tra la Città Metropolitana e la Camera di Commercio. Data prevista per l'accensione delle luminarie: il 15 novembre prossimo. Il progetto si chiama "Illuminiamo Napoli 2023" e prevede un budget di 3,5 milioni di euro per allestire le decorazioni di Natale 2023 a Napoli. Il protocollo d'intesa tra i due enti è stato approvato con la delibera di giunta 298 del 6 settembre scorso, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e dell'Assessore al Turismo e al Commercio, Teresa Armato.

Il progetto è stato presentato dalla Camera di Commercio tra il 30 giugno e il 4 agosto scorso, con lo sviluppo delle zone cittadine da illuminare, e prevede il noleggio, l'installazione, la manutenzione e il successivo smontaggio delle installazioni luminose da realizzare nella Città di Napoli in occasione delle “festività natalizie 2023”, per 2milioni di euro, dei quali 1,2 milioni a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli ed 800mila euro a carico della Città Metropolitana di Napoli.

Alberi di Natale di 15 metri in 20 piazze

L'idea è di installare alberi di Natale di 15 metri di altezza in 20 piazze della città, che saranno anche arredate con addobbi e decori a tema natalizio. A questo si aggiungeranno una serie di eventi ed attività distribuiti sull'intero territorio cittadino a carico del Comune di Napoli per altri 300mila euro. Il progetto prevede di accendere le luminarie di Natale 2023 e di allestire alberi e addobbi entro il 15 novembre prossimo, in modo da poter essere già pronti per l'evento fin da prima della festa dell'Immacolata dell'8 dicembre.