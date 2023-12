Luci di Natale ed altri addobbi pericolosi: sequestrati 24mila prodotti dalla Finanza a Benevento Oltre 24mila addobbi natalizi di vario tipo sequestrati a Benevento dalle Fiamme Gialle: erano potenzialmente pericolosi per gli acquirenti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le operazioni della Guardia di Finanza sannita

Maxi sequestro di addobbi natalizi da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento: oltre 24mila prodotti tra stelle, luminarie e via dicendo, tutti pericolosi per gli ignari acquirenti. E con l'avvicinarsi del Natale, i controlli si fanno più serrati un po' ovunque, senza dimenticare l'annoso problema dei fuochi d'artificio illegali, anche questi particolarmente pericolosi visti gli effetti che possono produrre, talvolta anche letali. L'operazione si è svolta in un esercizio commerciale di Dugenta, nella provincia sannita a ridosso di quella casertana (a breve distanza di trova infatti la Valle di Maddaloni).

Qui i Finanzieri hanno controllato un negozio gestito da un uomo di origini cinesi, scoprendo che vi fossero oltre 24mila addobbi natalizi di vario tipo sprovvisti della marcatura CE, ovvero l'indicazione dell'origine di produzione nella Comunità Europea. Prodotti che, tra le altre cose, non avevano né istruzioni, né informazioni o avvertenze in lingua italiana. Si trattava, insomma, di prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi per il loro utilizzo da parte degli ignari acquirenti. Il titolare è stato segnalato alla Camera di Commercio ed è stato multato per 4.032 euro. "Operazione di questo genere sono frequenti in questo periodo", ha spiegato a Fanpage.it il tenente colonnello Luca Pirrera del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, "ed altre continueranno nei prossimi giorni. Al momento, questo tipo di operazioni sono in linea con quelle avvenute negli anni scorsi, e si intensificheranno con l'avvicinarsi del Natale".