Luca Piscopo, morto dopo aver mangiato sushi a Napoli, la sentenza: condannato ristoratore, assolto il medico

È arrivata la sentenza sulla morte di Luca Piscopo, il giovane di 15 anni morto nove giorni dopo aver mangiato sushi in un ristorante di Napoli. Il ristoratore è stato condannato a 2 anni e 6 mesi, mentre il medico è stato assolto.

C'era tanta attesa sulla sentenza di primo grado sulla morte di Luca Piscopo, il ragazzo di 15 anni morto proprio il 2 dicembre del 2021 dopo aver mangiato sushi in un ristorante di Napoli. Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, Giuliana Taglialatela, ha deciso per una condanna e una assoluzione per i due indagati per omicidio colposo: il proprietario del ristorante "All you can eat" del Vomero, quartiere collinare di Napoli, in cui Luca Piscopo ha mangiato sushi, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione; l'altro indagato, il medico che ha avuto in cura il 15enne, è invece stato assolto. Al termine della requisitoria, il pubblico ministero aveva chiesto tre anni per il ristoratore, mentre un anno e otto mesi per il medico.