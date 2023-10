Lotta alla povertà, bando per contributi alle famiglie più bisognose a Sorrento Il Comune di Sorrento ha stanziato un secondo contributo di contrasto alla povertà per le famiglie di Sorrento. Come partecipare fino al 7 novembre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un secondo contributo ordinario per il contrasto alla povertà per i cittadini del Comune di Sorrento. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale sorrentina: si potrà presentare domanda fino a mezzogiorno del prossimo 7 novembre. Si tratta del secondo contributo del 2023 che il comune ha previsto per i propri cittadini in difficoltà, in particolare coloro che sono in condizioni di fragilità socio-economica.

Per richiedere il contributo, basterà recarsi all'Ufficio Servizi Sociali o all'Ufficio Protocollo del Comune di Sorrento, utilizzando esclusivamente il modello di domanda disponibile sul sito del comune, su quello istituzione dell'ASPS "Penisola Sorrentina", oppure presso gli sportelli dell'Ufficio Servizi Sociali sorrentino. Alla domanda vanno allegati anche un documento di riconoscimento, l'attestazione ISEE del nucleo familiare e la Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa. Inoltre, si potrà richiedere un solo contributo per ogni nucleo familiare. Sono sei le fasce ISEE preparate dal comune e che costituiranno priorità:

ISEE da 0,00 euro a 3.664,24 euro: Prima Fascia Prioritaria;

ISEE da 3.664,25 euro a 7.328,49 euro: Prima Fascia Ordinaria;

ISEE da 7.328,50 euro a 10.992,73 euro: Seconda Fascia Ordinaria;

ISEE da 10.992,74 euro a 14.656,97 euro: Terza Fascia Ordinaria

ISEE da 14.656,98 euro a 21.985,46 euro: Quarta Fascia Ordinaria;

ISEE da 21.985,47 euro a salire: Quinta Fascia Ordinaria.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Sorrento, a questo indirizzo, oppure visitando il sito dell'ASPS Penisola Sorrentina, dove sono disponibili anche i numeri di telefono da chiamare per ogni dubbio.