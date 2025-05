video suggerito

Lotta al melanoma, giornata di screening gratuiti a Napoli il 23 maggio contro il tumore Il 23 maggio, dalle 15 alle 18, si terrà una giornata di screening gratuito contro il melanoma presso la Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone a Napoli. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Vincenzo Cimmino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una giornata dedicata alla lotta al melanoma, con un "tagliando" gratis alla pelle per diagnosticare la malattia. È quella che si terrà il prossimo 23 maggio dalle 15 alle 18 presso la Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone, in via Egiziaca a Pizzofalcone 30 a Napoli. Lì sarà possibile sottoporsi senza costi a un controllo dermatologico e ricevere consulenze da specialisti. L'iniziativa, che si inserisce all'interno del mese dedicato alla salute, è organizzata dalla Fondazione Melanoma, presieduta dall'oncologo Paolo Ascierto dell'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, e dai club Rotary Napoli Castel dell’Ovo, Napoli Est e Napoli Ovest, insieme all’AVIS di Casalnuovo.

“Abbiamo deciso di organizzare questa giornata dedicata alla prevenzione dermatologica", ha commentato Nicola Scarpato, presidente del Rotary Club Castel dell'Ovo, "nel corso del mese dedicato al melanoma. All'iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Napoli, si associano i Rotary Club Napoli Ovest e Napoli Est nonché l'Avis Casalnuovo. L'iniziativa si inserisce in uno dei sette ambiti di intervento del Rotary, e nello specifico ‘combattere le malattie’”.

“Anche le chances di sopravvivenza sono aumentate progressivamente e significativamente negli anni", ha spiegato Paolo Ascierto, "in particolar modo grazie all’immunoterapia, ancora oggi il melanoma può essere letale specialmente se diagnosticato tardi. Ma il melanoma diventa curabile in oltre il 90% dei casi se individuato precocemente. Per questo è fondamentale, oltre che a proteggersi dal sole, sottoporsi regolarmente a controlli dermatologici. La prevenzione resta la nostra arma più efficace: semplice, accessibile e in grado di salvare la vita. Questa iniziativa diventa dunque l’occasione per promuovere la diagnosi precoce”.

Leggi anche Napoli-Cagliari, lo sciopero dei treni previsto di venerdì 23 maggio mette a rischio la Linea 2 della metro

Il melanoma – un tumore maligno che origina dal melanocita, una cellula preposta alla sintesi della melanina – colpisce ogni anno in Campania oltre 1.500 persone, causando più di 150 decessi. Tuttavia, se individuato precocemente, diventa curabile nel 90% dei casi. A giocare un ruolo fondamentale, quindi, resta la prevenzione. Negli ultimi 20 anni la sua incidenza in Italia è aumentata drasticamente, passando dai 6mila casi nel 2004 agli 11mila nel 2014, fino ad arrivare ai possibili 17mila nel 2024. Partecipare agli screening aiuta quindi a contrastare una malattia potenzialmente letale.