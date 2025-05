video suggerito

Lotta ai tumori, a Napoli tornano i "Sabati della Prevenzione": domani visite gratuite in Piazza Garibaldi Gli screening gratuiti organizzati dall'Asl Napoli Centro 1 continuano il 7 giugno in Piazza Italia e il 14 giugno in Piazza del Gesù\Piazza Dante.

A cura di Vincenzo Cimmino

Ritornano a Napoli "i Sabati della Prevenzione", le giornate di screening gratuiti organizzate dall'Asl Napoli Centro 1 per combattere il carcinoma della mammella, quello della cervice uterina e il cancro del colon retto. Il prossimo appuntamento è previsto per domani 31 maggio dalle 9 alle 18 in Piazza Garibaldi, per iniziativa del Distretto sanitario 33 diretto da Giuseppe Guadagno. L'incontro segue gli altri incontri svolti il primo il 17 maggio in Piazza Libertà e il secondo il 24 maggio in Piazza degli Artisti.

"Si tratta", ha spiegato Tiziana Spinosa, direttore del Distretto sanitario 25 Fuorigrotta Bagnoli e coordinatrice dello screening oncologico per tutta la Asl Napoli 1 Centro, "di un modo per venire incontro alle esigenze degli utenti offrendo loro un'opportunità in più con apposite strutture mobili oltre alla consueta offerta che esiste quotidianamente nelle nostre strutture territoriali. I tre tipi di tumore rientrano nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, per fasce di popolazione definite e le campagne di prevenzione sono totalmente gratuite. Vengono effettuate quotidianamente in tutti i distretti sanitari della città".

Domani i cittadini potranno trovare gli appositi truck, camion dotati di apparecchiature sofisticate a bordo per la diagnosi, in Piazza Garibaldi. Sensibilizzazione e prevenzione, per queste patologie, sono sempre più importanti ed è necessario fare sempre più comunicazione. Una scelta necessaria, secondo gli organizzatori, perché "abbiamo ancora un'adesione non ottimale anche se con il tempo le cose stanno migliorando e già da qualche anno promuoviamo ‘I sabati della prevenzione', per due volte in 12 mesi, prima dell'estate e immediatamente dopo".

La popolazione target per il contrasto al tumore al seno va dai 50 ai 69 anni, con la mammografia da fare almeno ogni due anni. Per contrastare il tumore della cervice uterina sono necessarie, ha detto la dottoressa, "esecuzione e prenotazione Pap Test e Hpv Test per le donne dai 25 ai 64 anni, per la fascia 25-30 anni pap test, per quella dai 30 ai 64 anni HPV (se vaccinate) e successiva colposcopia in caso di positività". Controlli ogni due anni anche per il cancro del Colon retto per chi ha dai 50 ai 69 anni con un kit da eseguire, ha continuato Spinosa, "sempre gratuitamente, in uno dei nostri centri. Le nostre tecnologie sono tutte di ultima generazione e di alta qualità. Lo screening è un percorso dedicato, gratuito ed affidato a professionisti esperti".

I prossimi screening in programma

Quella che i medici portano in piazza è, ha dichiarato Spinosa, "un'attività che svogliamo quotidianamente in tutti i distretti. La prenotazione va effettuata ai nostri Cup, nelle farmacie e dai medici di medicina generale, in un contesto nel quale viene favorita l'accessibilità; non ci sono liste d'attesa. Ciò che va detto è che viene delineato un percorso nel quale il paziente non resta solo". Dopo l'incontro di domani, i prossimi appuntamenti con ‘I Sabati della Prevenzione' sono in programma il 7 giugno in Piazza Italia (Distretto 25), il 14 giugno in Piazza del Gesù/Piazza Dante (Distretto 31) e così con il resto dei Distretti fino al 19 luglio.