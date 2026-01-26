L’ospedale Ruggi di Salerno non sarà commissariato: avviso pubblico per l’incarico di direttore generale

Immagine di repertorio

L'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno non verrà commissariato, ma si procederà con la pubblicazione di un avviso pubblico per il nuovo direttore generale, a cui potranno partecipare i soggetti inseriti nell'elenco nazionale. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine della presentazione del Rapporto Svimez. L'ipotesi del commissariamento si era fatta concreta dopo le dimissioni dell'ex direttore generale, Ciro Verdoliva, che aveva lasciato la guida dall'ospedale salernitano dopo tre mesi.

Non sarà commissariato il Ruggi d'Aragona

"Nella Giunta di oggi – ha spiegato Fico – abbiamo approvato all'unanimità l'avvio della procedura per scegliere il nuovo direttore generale, quindi non ci sara' nessuna procedura di commissariamento. Per l'incarico di direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, si legge in una nota, "potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria ed enti del servizio nazionale, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute. Il bando avrà scadenza a trenta giorni dalla pubblicazione del Burc".

Le dimissioni di Ciro Verdoliva

Ciro Verdoliva si era insediato alla guida dell'ospedale salernitano il 10 settembre 2025, dopo avere ricoperto lo stesso incarico a lungo per l'Asl Napoli 1 Centro. Dopo tre mesi aveva rassegnato le dimissioni, annunciando il nuovo incarico: direttore generale dell’Ufficio del Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità.