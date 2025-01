video suggerito

L’Ospedale del Mare di Napoli sospende i ricoveri non urgenti: manca l’acqua Ospedale del Mare senz’acqua oggi. Sospesi i ricoveri programmati. Si fa solo l’urgenza. Arrivano le autobotti. Disagi anche domani. Prefetto convoca tavolo per emergenza. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

L'Ospedale del Mare di Ponticelli senz'acqua: sospesi i ricoveri non urgenti. Disservizi che proseguiranno anche domani 24 gennaio. La Protezione Civile ha inviato le autobotti per sopperire alla carenza idrica. Il Prefetto Michele Di Bari ha convocato il tavolo di crisi per affrontare l'emergenza. L'ASL Napoli 1 Centro ha comunicato la necessità di sospendere l’attività programmata fino a completamento dei lavori.

Cosa sta succedendo all'Ospedale del Mare

I disagi sono scattati oggi, giovedì 23 gennaio 2025. In parte, però, erano stati previsti. L'Abc, infatti, l'azienda idrica dell'acquedotto pubblico di Napoli, aveva comunicato che, “per consentire un intervento urgente, imprevisto e imprevedibile, su una condotta principale di adduzione alla rete idrica cittadina", si sarebbero potute "determinare nella giornata di oggi deficienze di pressione e portata e fenomeni di torbidità nei quartieri Barra e Ponticelli”.

A quel punto, la Direzione Generale dell’ASL Napoli 1 Centro, con il direttore Ciro Verdoliva, ha valutato di sospendere le attività di elezione già programmate per oggi pomeriggio e per la giornata di domani all’Ospedale del Mare, garantendo, invece, ogni attività per l’area di emergenza-urgenza ed ambulatoriale. In sostanza, sono stati sospesi i ricoveri programmati, eseguendo solo quelli urgenti.

L'emergenza nel pomeriggio e l'invio delle autobotti

La situazione però è precipitata nel primo pomeriggio, quando la mancanza di pressione nell’impianto ha "provocato un disservizio totale", sottolinea l'Asl. Pertanto, la direzione strategica ha interessato il Prefetto, affinché fosse valutata ogni utile azione finalizzata al contenimento del disservizio.

Il tempestivo intervento di coordinamento a cura del Prefetto di Napoli Michele Di Bari, le azioni messe in campo dall’ASL Napoli 1 Centro, nonché le manovre sulla rete da parte di ABC e la concreta disponibilità della Protezione Civile regionale che ha assicurato tempestivamente la presenza di autobotti di 14mila litri, hanno permesso, alle ore 19,00, di ottenere pressione sufficiente nell’impianto ed il ripristino dell’erogazione fino al rubinetto più svantaggiato idraulicamente. L'Asl ha quindi ringraziato il Prefetto per l'assistenza assicurata.

Disagi anche domani all'Ospedale del Mare

I lavori di competenza dell’ABC continuano, proseguiranno tutta la notte, ed il tavolo di monitoraggio eventi emergenziale da parte della Prefettura assicura il necessario coordinamento tra le parti. La direzione strategica dell’ASL Napoli 1 Centro ha valutato, per maggiore sicurezza e fino alla conclusione dell’intervento straordinario da parte di ABC (previsto il completamento nelle prime ore di venerdì 24 gennaio), la sospensione dell’attività programmata che sarà ripresa – presumibilmente – entro le ore 14:00 di domani, mentre resta assicurata l’attività in emergenza-urgenza e l’attività ambulatoriale.