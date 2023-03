L’ospedale Cardarelli cerca medici da assumere, ma al concorso si presenta un candidato su 3 Al Pronto Soccorso mancano 25 medici. Ma solo 4 su 15 candidati si sono presentati alle prove per l’assunzione a tempo indeterminato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un altro concorso flop all'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli a caccia di medici da assumere a tempo indeterminato per il Pronto Soccorso, dove mancano 25 camici bianchi. Su 15 candidati ammessi, però, alle prove si sono presentati solo in 4. A inizio febbraio, alla scadenza dei termini, l’Azienda aveva registrato la candidatura di 15 medici a questo concorso, ma alle prove di oggi solo il 27% dei candidati è risultata presente. Sono quattro, infatti, le giovani donne medico che hanno partecipato alle prove selettive effettuate nella giornata di oggi, mentre è attesa per i primi giorni della prossima settimana la pubblicazione delle graduatorie e delle vincitrici.

In pochi alle prove per l'assunzione a tempo indeterminato

Si tratta di una selezione finalizzata a reclutare medici a Tempo Indeterminato destinati al reparto Pronto Soccorso – OBI del Cardarelli. Un lavoro di trincea, per il quale, come è stato più volte detto anche in passato, è difficilissimo trovare il personale. I medici del Pronto Soccorso, infatti, oltre ad affrontare il proprio lavoro con tempestività e competenza, devono fare i conti anche con il rischio di aggressioni e violenze da parte degli utenti.

Al Pronto Soccorso mancano 25 medici

Il Pronto Soccorso dell’ospedale napoletano sconta una grave mancanza di medici, avendone 25 in meno rispetto a quanto sarebbe necessario. Proprio per fronteggiare questa mancanza, molti reparti dell’ospedale sono chiamati quotidianamente a contribuire con proprio personale alle attività di Pronto Soccorso per garantire la copertura dei turni. La carenza del personale medico si associa ad una continua richiesta di servizi da parte della popolazione: negli ultimi giorni si sono registrati circa 190 accessi al giorno (una media di un accesso ogni 7,5 minuti), determinando grande stress sull’intera struttura.

Ad inizio marzo semi-deserto il concorso per diplomati

Lo scorso 9 marzo, aveva fatto scalpore la sala semi-vuota del Palapartenope, dove si stavano tenendo le prove del concorso per diplomati da assumere a tempo indeterminato. Degli oltre 650 candidati per posti di lavoro all'ospedale Cardarelli di Napoli, alle prove scritte, primo step verso una possibile assunzione (lo stipendio medio si aggira sui 1.200 euro mensili) si sono presentati pochissimi: poco più di cento. Il concorso, anzi i concorsi, erano per assistenti informatici e geometri posizioni per le quali è necessario come requisito minimo il diploma di scuola media superiore con qualifica ad hoc. I posti a disposizione non erano tantissimi ma in questi casi le graduatorie sono fondamentali poiché restano aperte e altri enti e aziende sanitarie vi attingono.