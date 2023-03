L’Ospedale Cardarelli assume 651 diplomati, ma al concorso si presentano in 115. Servono geometri e informatici Amara sorpresa ai concorsi indetti dall’ospedale Cardarelli per diplomati geometri e informatici: soltanto il 17% si presenta alla prova scritta.

I motivi non sono chiari e andranno sicuramente indagati in maniera approfondita. Fatto sta che un concorso per diplomati da assumere a tempo indeterminato a Napoli è singolare che non veda la partecipazione massiccia di parte dei tanti disoccupati presenti in città. E invece, per oltre 650 posti di lavoro all'ospedale Cardarelli di Napoli, alle prove si sono presentati in poco più di cento.

Il concorso, anzi i concorsi, erano per assistenti informatici e geometri , posizioni per le quali è necessario come requisito minimo il diploma di scuola media superiore con qualifica ad hoc; nelle giornate di ieri 8 marzo e di oggi 9 marzo si sono tenute al Palapartenope le prove scritte dei concorsi, banditi negli anni precedenti ma che negli ultimi mesi avevano avuto un nuovo impulso nell’ambito del piano di rinnovamento e potenziamento organizzativo che l’Ospedale sta portando avanti.

E l'amara sorpresa era sotto gli occhi di tutti: solo il 17% degli iscritti si è presentato alla prova. Il concorso di Assistente Tecnico Informatico aveva visto la candidatura di 211 persone, ma alla prova scritta effettuata nella giornata di ieri si erano presentati in appena 36. Nella giornata di oggi, invece, si è tenuta la prova scritta per il concorso a tempo indeterminato di Assistente Tecnico Geometra; in questo caso i candidati erano 440 ma i partecipanti sono stati 79.

E pensare che per entrambi i concorsi l’Azienda Cardarelli aveva fittato i locali del Palapartenope che, a causa della scarsa affluenza sono risultati semivuoti. Data la ridotta partecipazione alla prova scritta, il Cardarelli ha programmato di accelerare sulle prossime prove, così da velocizzare l’entrata in servizio di quanti risulteranno vincitori.

Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’AORN Cardarelli è sconcertato e non sa darsi una spiegazione: