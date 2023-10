L’operaio Luigi Avitabile morto a 45 anni al San Leonardo di Castellammare: sequestrati 2 cantieri L’uomo, originario di Torre Annunziata, è stato trasportato all’Ospedale di Castellammare. I carabinieri hanno sequestrato due cantieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Morto un operaio di 45 anni nel Vesuviano. La vittima è Luigi Avitabile, classe 1978, originario di Torre Annunziata. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma, secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe essersi trattato di una morte sul lavoro. L'uomo sarebbe arrivato oggi pomeriggio all'Ospedale San Leonardo di Castellammare già privo di vita. Sul posto sono arrivati, attorno alle ore 15,00, i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda.

L'uomo è stato trasportato nel presidio ospedaliero di Castellammare in arresto cardiocircolatorio. Non sono chiari i motivi del decesso. Sono in corso degli accertamenti finalizzati ad appurare le cause della morte che pare sia avvenuta in una zona non ancora meglio specificata. I carabinieri, nel frattempo, in accordo con l’autorità giudiziaria, stanno sequestrando due cantieri, uno nel vicino comune di Torre del Greco, l'altro a Trecase.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Castellammare, di Torre del greco e di Trecase. La salma è stata sequestrata su disposizione della Procura della Repubblica. Non è escluso che possa essere disposto l'esame autoptico dal quale potrebbero emergere elementi utili a chiarire le cause e le circostanze della morte.