L’operaio Francesco precipita dal tetto e muore a 49 anni, lutto a Cesa: “Grande lavoratore e papà” Il cordoglio del sindaco Enzo Guida: “Un lavoratore onesto e un padre di famiglia. Un grande dolore”

A cura di Pierluigi Frattasi

Francesco Petito (foto pubblicata dal sindaco di Cesa Enzo Guida, su Facebook)

Lutto a Cesa, in provincia di Caserta, per la scomparsa di Francesco Petito, operaio di 49 anni e padre di famiglia, morto ieri in un cantiere a Casal di Principe. Il tetto del capannone industriale sul quale stava lavorando è crollato all'improvviso, per motivi ancora da chiarire. Francesco è precipitato nel vuoto ed è deceduto poco dopo in ospedale per le ferite riportate. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita.

Il cordoglio del sindaco di Cesa

Il sindaco di Cesa, Enzo Guida, l'ha voluto ricordare con un post su Facebook: "La nostra comunità è stato colpita da un nuovo lutto, un nuovo decesso sul luogo di lavoro. Purtroppo ha perso la vita un padre di famiglia, nel mentre lavorava su di un cantiere. Francesco Petito, 49 anni, da tutti conosciuto a Cesa come un onesto lavoratore ha perso la vita. Siamo vicini alla famiglia per questo immenso lutto".

L'incidente sul lavoro, l'ennesima morte bianca in Campania, ha molto scosso tutta la comunità nel Casertano, sia a Casal di Principe, dove è avvenuto l'incidente, che a Cesa, luogo di origine dell'operaio. Petito, dopo l'incidente, è stato soccorso dall'ambulanza del 118, che l'ha portato in ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, per poi trasferirlo presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Purtroppo, però, non ce l'ha fatta. Le ferite riportate nell'impatto erano troppo gravi. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Casal di Principe. La Procura di Napoli Nord, competente per il territorio casalese, ha aperto un'inchiesta sulla vicenda.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava sul tetto di un capannone industriale di a Casal di Principe, dove stava effettuando un sopralluogo per dei lavori da svolgere per conto della ditta per cui lavorava. Improvvisamente, il tetto ha ceduto rovinosamente, facendolo cadere da un'altezza di cinque metri. Immediatamente allertati i soccorsi dagli altri operai presenti in quel momento.