Locale del Comune occupato abusivamente e trasformato in un supermercato: denunciate due donne Accade ad Afragola, nel Napoletano, dove una donna ha occupato abusivamente un locale e lo ha affittato a un’altra donna, che ci ha aperto un supermercato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Due donne sono state denunciate dai carabinieri alla competente Autorità Giudiziaria ad Afragola, nella provincia di Napoli, per l'occupazione abusiva di un locale di proprietà del Comune. I militari dell'Arma della stazione di Afragola, al Rione Salicelle, complesso di edilizia popolare della città, hanno scoperto che una delle due donne denunciate, una 64enne del posto, aveva abusivamente occupato un locale di proprietà dell'amministrazione comunale, auto-proclamandosi proprietaria. La seconda donna, invece, una 58enne incensurata, titolare di partita Iva e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, ha deciso di non seguire i canali canonici per aprire una propria attività e si è rivolta alla 64enne, che le ha affittato il locale abusivamente occupato per aprire un piccolo supermercato.

Le indagini hanno consentito ai carabinieri di appurare che le due donne avevano stipulato un accordo privato per l'utilizzo del locale comunale occupato abusivamente, dal quale avrebbero entrambe tratto dei vantaggi. I militari dell'Arma hanno così sospeso l'attività abusiva e denunciato entrambe le donne alla competente Autorità Giudiziaria: all'interno del locale sono state riscontrate anche gravi carenze igienico-sanitarie. Sono in corso, inoltre, ulteriori accertamenti per stabilire se la 58enne pagasse alla 64enne anche un canone mensile di locazione per l'utilizzo del locale.