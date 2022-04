Lo youtuber giapponese DiCoprio “ritrova” la sua telecamera sparita allo stadio Maradona Ritrovata la telecamera dello youtuber giapponese DiCoprio, scomparsa allo Stadio Maradona durante Napoli-Roma. Lo ha fatto sapere il Calcio Napoli in serata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ritrovata la telecamera "sparita" di DiCoprio, lo youtuber giapponese che prima del match tra Napoli e Roma allo stadio Maradona aveva lasciato la sua attrezzatura ad alcuni steward, spiegando poi che a fine gara nessuno sapesse più dirgli dove fosse finita. Dopo il video in cui il giovane streamer giapponese aveva anche diffuso i numeri delle pettorine dei due steward a cui l'aveva lasciata, in serata è arrivato un comunicato del Calcio Napoli, che spiega come la telecamera sia stata recuperata dalla Polizia e fosse ora nel commissariato di Fuorigrotta.

La vicenda durante Napoli-Roma

Come spiegato dallo stesso DiCoprio, tutto era accaduto allo stadio Maradona prima del Derby del Sole: quando è entrato, alcuni steward hanno fatto presente che non potesse accedere con una videocamera, invitandolo a lasciarla all'ingresso per recuperarla all'uscita. Ma il giovane ha spiegato che poi nessuno ha saputo dirgli dove fosse e che la telecamera di fatto fosse sparita. In un video aveva anche diffuso i numeri delle pettorine degli steward, invitando a dargli informazioni quanto prima visto che a breve sarebbe dovuto tornare in Giappone.

Il comunicato del Napoli Calcio

Nella tarda serata di oggi, la Società Sportiva Calcio Napoli ha fatto sapere che la telecamera è stata ritrovata "grazie all’efficiente e rapida azione investigativa della Questura di Napoli", e che lo stesso streamer giapponese si stava recando contestualmente a recuperarla presso il commissariato di Fuorigrotta. Questo il comunicato per intero del Calcio Napoli:

Con riferimento alla vicenda di Di Coprio (lo youtuber giapponese, tifoso del Napoli, che aveva lamentato il furto della telecamera allo stadio) , la SSCN e’ lieta di informare che grazie all’efficiente e rapida azione investigativa della Questura di Napoli, è stato possibile rinvenire la telecamera. Mentre scriviamo, Mr DiCoprio si sta recando presso il Commissariato di Fuorigrotta per tornare in possesso della sua telecamera.

DiCoprio, lo youtuber giapponese innamorato di Napoli

Si chiama Hikaru Kumakura, in arte "DiCoprio" e vive a Ishigaki nella Prefettura di Okinawa (Giappone meridionale) il protagonista di questa storia. Lavora come designer ed advertising planner nel paese del Sol Levante, ma da due anni ormai è particolarmente conosciuto come streamer su YouTube, dove ha aperto il canale Napoli Style, dove commenta e racconta le partite degli Azzurri, che vede per lo più in piena notte o all'alba (a seconda del fuso orario giapponese). Conosciutissimo da migliaia di persone in Giappone, Corea del Sud e naturalmente in Italia e particolarmente a Napoli, dove partecipa spesso a programmi televisivi calcistici, parla anche fluentemente l'italiano.