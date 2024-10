Video di

Lo spettacolare video delle Frecce Tricolori che sorvolano Napoli L’Aeronautica Militare pubblica il video girato dalle Frecce Tricolori mentre sorvolano Napoli durante il G7 Difesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le Frecce Tricolori che sorvolano Napoli, ma con vista dall'interno delle Frecce stesse. Lo spettacolare video, diffuso dall'Aeronautica Militare, mostra tutte le fasi dello "sfrecciare" degli aerei sulla città, in occasione del G7 dei Ministri della Difesa. In realtà lo show doveva prevedere anche il lancio dei paracadutisti in Piazza del Plebiscito: ma vista l'allerta meteo arancione e le condizioni non favorevoli, si è preferito evitare.

Già dal giorno prima, gli aerei delle Frecce Tricolori comandati dal tenente colonnello Massimiliano Salvatore, irpino di Casalbore, si sono esercitati sul centro partenopeo: tuttavia, molti cittadini, già alle prese con una città paralizzata in tutta la zona che da Piazza del Plebiscito va al Rione Santa Lucia e da lì a Chiaia, si sono domandati cosa fossero i "boati" avvertiti nel cielo. Si trattava proprio delle prove dei 10 Aermacchi MB.339 A/PAN MLU in dotazione del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, come da denominazione ufficiale delle Frecce Tricolori.

"Lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale che oggi, in occasione del G7 Difesa, ha sorvolato la città di Napoli per stendere il tricolore della bandiera italiana", scrive l'Aeronautica Militare nel pubblicare lo spettacolare video delle Frecce mentre sorvolano Napoli. E tanti si sono congratulati per la splendida esibizione, sempre apprezzata dai tanti napoletani: "Neppure la pioggia vi ferma", si legge tra i commenti. E in tanti hanno pubblicato anche foto e video delle Frecce mentre disegnano nei cieli di Napoli il Tricolore, nel cielo grigio rovinato forse solo dall'allerta meteo che ha fatto "saltare" il lancio dei paracadutisti in Piazza del Plebiscito.