Ischia, frana e maltempo a Casamicciola: donna morta, si cercano i dispersi, 150 famiglie sfollate. News in diretta

Le news di oggi sui morti e dispersi provocati dalla frana sull'isola d'Ischia, in località di Casamicciola Terme: le forti piogge di ieri hanno provocato una colata di fango e detriti che ha travolto le abitazioni e trascinato auto in mare. La località era già stata colpita da un'alluvione nel 2009. Diverse abitazioni crollate. Stamattina è tornato a riunirsi in Prefettura a Napoli il centro coordinamento soccorsi.

È stata identificata una vittima della tragedia di Ischia nella serata di ieri, attorno alle ore 22,00, si tratta della 31enne Eleonora Sirabella, avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 4 gennaio.

Nel bilancio del ministero dell'Interno risultano ancora 11 dispersi, 3 feriti – di cui uno in codice rosso, 200 evacuati e circa 130 sfollati. Salvata una famiglia con un neonato.

Le ricerche da parte dei soccorritori sono proseguite per tutta la notte, nonostante l'allerta meteo prorogata fino alle ore 18,00 di oggi. Al momento gli sfollati sono ospitati negli hotel sull'isola. Circa 60 persone, invece, si sono organizzate autonomamente.

Il Consiglio dei ministri per discutere dell'emergenza a Ischia è stato convocato per le ore 11,00 di oggi. Il premier Giorgia Meloni ha detto che il Governo è pronto a fare la sua parte per la tragedia di Ischia: "Eroici i soccorritori che stanno aiutando le popolazioni". Mattarella ha chiamato il sindaco di Napoli, Manfredi. Solidarietà anche dal premier francese, Macron.

Il prefetto di Napoli, Palomba, ha chiesto ai residenti della zona rossa di lasciare le abitazioni: "le operazioni di soccorso rese difficili dal maltempo". De Luca chiede lo stato di emergenza.

Il geologo intervistato da Fanpage.it, Antonello Fiore: «Se una zona è insanabile bisogna spostarsi». In sei ore caduti 126 mm di pioggia: non succedeva da vent'anni.

