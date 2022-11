Frana a Ischia, 2 neonati tra gli 11 dispersi: ecco chi sono. Salgono a 4 i feriti, 167 sfollati Sono 15 le case colpite dal fiume di fango, 11 le persone ancora disperse. Coinvolte due famiglie con 2 bambini neonati. Dispersa 93enne in una casa sommersa dai detriti, i pompieri non riescono a raggiungerla.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ci sono anche due bambini neonati tra gli 11 dispersi a Ischia, per la frana di fango che ha colpito Casamicciola Terme, sull'Isola di Ischia, nella giornata di ieri. E una anziana 93enne bloccata in casa dal fango che ha sommerso l'abitazione fino a 3 metri. I pompieri non riescono a raggiungerla. Tra i dispersi anche due cittadini bulgari.

I feriti sono 4, dei quali uno grave, ricoverato in codice rosso al Trauma Center dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Il maltempo che si è abbattuto sull'Isola Verde ha provocato enormi disastri, distruggendo le abitazioni. Una donna di 31 anni è morta, si tratta di Eleonora Sirabella, originaria di Lacco Ameno, ma residente a Casamicciola. La giovane faceva la commessa in un negozio di abbigliamento e sognava di sposarsi con l'attuale compagno, un marinaio del posto, che è ancora tra i dispersi.

Gli sfollati sono 167 e hanno trovato tutti sistemazione presso gli alberghi dell'isola o autonomamente. Sono questi i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Prefetto di Napoli Claudio Palomba, al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi che si è svolto questa mattina in Prefettura. Sull'isola sono impegnati 220 uomini delle forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, oltre a numerose squadre dei vigili del fuoco, che hanno ricevuto ulteriori rinforzi questa mattina e sono in campo anche con i sommozzatori per ispezionare le auto trascinate a mare nel Porto dalla colata di fango.

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha spiegato in un tweet che "A Ischia da più di 24 ore soccorritori, volontari e tecnici stanno lavorando senza sosta per cercare i dispersi, riaprire le strade, raggiungere le zone ancora isolate e dare assistenza agli sfollati. Sull'isola è in corso il sopralluogo del Capo Dipartimento Curcio per seguire da vicino l'azione di risposta all'emergenza".

Chi sono gli 11 dispersi a Ischia

Continuano senza sosta le ricerche degli 11 dispersi a Ischia, agevolate oggi anche dalle migliori condizioni meteorologiche. Ieri mattina, attorno alle ore 5,00, un costone di montagna si è staccato. Un enorme fiume di fango e pietre si è riversato sulle abitazioni. Dovrebbero essere 15 le case colpite.

Tra gli 11 dispersi ci sono due distinti nuclei familiari con 2 bambini neonati. Sette persone abitavano in via Celario, sotto il monte Epomeo, a Casamicciola Terme.

Ci sono poi due cittadini bulgari, una donna di nome Nina, a Ischia da 2 giorni, e un suo amico connazionale.

Mentre i vigili del fuoco stanno cercando di raggiungere una donna di 93 anni, rimasta isolata nella sua casa sommersa dal fango fino a 3 metri d'altezza. I pompieri hanno difficoltà ad arrivarci e neppure l'elicottero riesce ad intervenire.

A Ischia, nonostante le migliori condizioni meteo, c'è ancora un forte vento. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte servendosi di generatori elettrici, per cercare di scavare nel fango che però è ancora denso. Per questo motivo, anche i cani molecolari delle unità cinofile non possono intervenire per cercare i sopravvissuti. Al porto ci sono i sommozzatori che scandagliano ogni centimetro delle acque.