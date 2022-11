Identificata la vittima della frana a Casamicciola: Eleonora Sirabella aveva 31 anni È stata identificata la prima vittima accertata della frana di Ischia: si tratta della 31enne Eleonora Sirabella. L’ufficialità arrivata soltanto in serata.

A cura di Nico Falco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si chiama Eleonora Sirabella, ed avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 4 gennaio, la ragazza deceduta a seguito della frana che nella notte si è verificata sull'isola di Ischia, in provincia di Napoli. La 31enne viveva in un'abitazione nella zona di Casamicciola Terme, in uno dei punti maggiormente colpiti dalla tragedia.

Il corpo è stato identificato soltanto in serata. l'ufficialità dell'identità intorno alle 22. Per tutta la giornata erano circolate voci che poi si sono rivelate infondate: si era parlato di una donna di circa 57 anni di origini bulgare, che al momento risulta tra i dispersi, ancora una decina. Eleonora Sirabella è, al momento, l'unica vittima accertata della tragedia.

Frana a Ischia, una vittima accertata. Si scava alla ricerca dei dispersi

Le operazioni di soccorso, come comunicato dal ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci, andranno avanti per tutta la notte per rintracciare i dispersi, che sono circa una decina. Nel corso della giornata altre otto persone, inizialmente inserite nel conteggio dei dispersi, sono state trovate e tratte in salvo.

Leggi anche Vigili del Fuoco, evacuazione di sfollati a Ischia

Gli sfollati sono circa 200, in queste ore le istituzioni stanno lavorando per trovare una sistemazione alternativa tra strutture pubbliche e attività ricettive. Il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha invitato i residenti della zona rossa di Ischia a lasciare le proprie abitazioni, rassicurandoli sul fatto che per tutti gli evacuati verrà trovato un alloggio temporaneo in attesa della messa in sicurezza.

Il Governo ha convocato per domani mattina il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno ci sarà la dichiarazione dello stato di emergenza per Ischia; nel corso del vertice potrebbe essere stanziato un primo finanziamento di circa 2 milioni di euro.