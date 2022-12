Frana Ischia, news di oggi in diretta: 8 morti, 4 dispersi, 280 sfollati

Le news di oggi 1 dicembre sulla frana a Casamicciola (Ischia) dopo l'alluvione di sabato scorso causata dal maltempo. Proseguono le ricerche dei dispersi, concentrate soprattutto nella zona di via Celario e la zona del Rarone, le aree maggiormente colpite. Tecnici e Protezione Civile al lavoro in queste ore per valutare la situazione in vista della nuova ondata di maltempo prevista tra sabato e domenica: in preparazione la nuova zona rossa e il piano per una eventuale evacuazione.

Il bilancio della tragedia è di otto morti, tra cui un neonato di 21 giorni; mancano all'appello ancora quattro dispersi. I feriti sono 4, di cui uno grave. Gli sfollati sono 280. Ieri Giovanni Legnini nominato commissario straordinario per Ischia, già Commissario in carica per la ricostruzione post terremoto ad Ischia.

