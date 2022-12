Recuperato il corpo di Salvatore Impagliazzo, il compagno di Eleonora Sirabella Recuperato il corpo senza vita di Salvatore Impagliazzo, compagno della prima vittima, Eleonora Sirabella: il bilancio della frana di Ischia sale a 10 morti.

A cura di Nico Falco

Salvatore Impagliazzo ed Eleonora Sirabella

È stato recuperato il corpo di Salvatore Impagliazzo, 31 anni (ne avrebbe compiuti 32 dopodomani), uno dei quattro dispersi a seguito della frana che ha travolto Casamicciola sabato notte. Il giovane era il compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata dell'alluvione. Il cadavere era in via Santa Barbara, nel giardino di una villetta abbandonata dopo il terremoto del 2017, a poche decine di metri dal punto in cui era stato trovato il cadavere della fidanzata, nei pressi di piazza Maio. I due vivevano in un'abitazione molto distante, in via Celario, sono stati trascinati a diverse decine di metri dall'ondata di fango, forse mentre cercavano di scappare.

Frana a Ischia, sale a 10 il numero delle vittime

Impagliazzo è la nona vittima accertata della frana; il bilancio è salito a 10 morti col recupero in via Celario, nelle stesse ore, di un altro corpo, poi identificato in quello di Gianluca Monti, il padre dei tre fratellini Michele, Francesco e Maria Teresa, anche loro deceduti nella tragedia. Restano ancora due dispersi: la 31enne Mariateresa Arcamone e Valentina Castagna, moglie di Monti e madre dei tre bambini.

Coinvolti nella frana 900 edifici, 260 sfollati

La frana ha interessato complessivamente circa 900 edifici. Nei giorni scorsi i Vigili del Fuoco hanno effettuato 272 controlli su un totale di 959 unità abitative; 45 strutture sono risultate danneggiate e inagibili, 56 agibili ma esposte a rischio esterno, 162 agibili. Gli sfollati sono circa 290, che hanno trovato sistemazione alternativa autonomamente o presso strutture alberghiere. Lo ha riferito il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci nell'informativa urgente alla Camera dei Deputati.