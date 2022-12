Casamicciola, trovato il corpo di Valentina Castagna: 11 vittime, una dispersa È stato rinvenuto a Casamicciola il corpo di Valentina Castagna, dopo quelli di Gianluca Monti e Salvatore Impagliazzo. Dispersa ancora Maria Teresa Arcamone.

A cura di Nico Falco

Valentina Castagna e il marito Gianluca Monti, anche lui morto nella tragedia di Ischia

Poco prima delle 14 è stato rinvenuto a Casamicciola il corpo di una donna, il terzo ritrovato oggi: si tratta, purtroppo, dell'undicesima vittima della tragedia di Ischia, vale a dire Valentina Castagna, moglie di Gianluca Monti e madre dei loro tre bambini, tutti tragicamente deceduti a Casamicciola. Il cadavere si trovava in zona via Santa Barbara. Sale quindi a 11 il numero delle vittime accertate; risulta tra i dispersi ancora Maria Teresa Arcamone.

Ritrovati i corpi di Gianluca Monti e Salvatore Impagliazzo

Questa mattina i soccorritori avevano rinvenuto due corpi, identificati in Salvatore Impagliazzo e Gianluca Monti. Il primo si trovava in via Santa Barbara, nel giardino di una villetta abbandonata dopo il terremoto del 2017, molto distante dall'abitazione in cui viveva con la fidanzata e nei pressi del luogo in cui era stata ritrovata Eleonora Sirabella: i due sarebbero stati trascinati dal fango per centinaia di metri, forse travolti mentre tentavano la fuga.

Il cadavere di Gianluca Monti è stato invece ritrovato in zona Celario, sepolto dal fango in un'area che si ritiene corrispondesse al giardino della sua abitazione ma che dopo l'alluvione è difficile da mappare. L'uomo era il marito di Valentina Castagna, il cui cadavere è stato identificato, come detto, nel pomeriggio di oggi.

Oggi riunione in Prefettura per coordinare interventi

Per le 16 di oggi, 1 dicembre, è stata fissata una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CSC) che si terrà negli uffici della Prefettura di Napoli; parteciperanno, in videoconferenza, anche tutti i componenti del Centro Operativo Comunale (COC) di Casamicciola, che sta coordinando i soccorsi.