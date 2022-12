Frana a Ischia, le news di oggi in diretta: 1.100 persone evacuate dalla zona rossa, ospitate in hotel e palazzetti

Nel pomeriggio di ieri, come annunciato dal commissario straordinario per la Protezione Civile ad Ischia Legnini, sono iniziate le operazioni di evacuazione della zona rossa: circa 1.100 persone, in via precauzionale, hanno lasciato le loro abitazioni e hanno passato la notte negli alberghi dell'isola oppure nelle strutture sportive, come il palazzetto dello sport di Ischia Porto.

Lo sgombero si è reso necessario per la nuova allerta meteo che ha interessato la Campania, e quindi anche l'isola di Ischia, nella giornata di ieri, venerdì 2 dicembre: in effetti, la pioggia è caduta copiosa per gran parte della giornata, tanto che in serata, nella zona di Lacco Ameno, si è verificata una nuova frana; un costone di roccia è caduto sulla strada, minacciando 5 case.

Intanto, nella zona di via Celario a Casamicciola, quella più devastata dall'alluvione dello scorso 26 novembre, si continua a scavare per trovare l'ultima dispersa, Maria Teresa Arcamone, 31 anni. Gli ultimi corpi, quelli di Gianluca Monti, della moglie Valentina Castagna e di Salvatore Impagliazzo, sono stati recuperati lo scorso 1 dicembre, facendo salire il bilancio delle vittime della frana a 11.

