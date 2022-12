Ischia, sequestrate tre case abusive a Serrara Fontana: denunciato il proprietario L’uomo stava costruendo tre edifici senza alcun titolo abitativo e in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mentre proprio negli ultimi giorni, dopo l'alluvione che a Casamicciola lo scorso 26 novembre ha causato 11 vittime, si parla costantemente di abusivismo edilizio a Ischia, sull'isola si continua a costruire senza alcuna autorizzazione. A Serrara Fontana, infatti, i carabinieri della stazione di Barano d'Ischia hanno denunciato un uomo, residente proprio nella zona, per abusivismo edilizio.

L'uomo stava costruendo tre edifici abusivamente

I militari dell'Arma, giunti sul posto, hanno accertato che l'uomo – già proprietario di un immobile e residente sull'isola – stava costruendo tre edifici senza alcun titolo abitativo, per di più in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. I carabinieri hanno dunque posto sotto sequestro i tre "scheletri di cemento" in costruzione, per una superficie totale di 100 metri quadrati, e denunciato il proprietario alla competente Autorità Giudiziaria.

A Ischia nuova frana a Lacco Ameno, evacuate 1.100 persone

Intanto a Ischia ieri è stata la giornata dell'evacuazione di 1.100 persone dalla zona rossa, come disposto dal commissario straordinario Legnini: in via precauzionale, a causa del maltempo, i residenti sono stati ospitati per la notte in hotel e strutture sportive dell'isola. Intanto, nella serata di ieri, a Lacco Ameno, una nuova frana: un costone roccioso è caduto in strada, minacciando cinque abitazioni.