Forti piogge a partire dall’1.30 di notte, paura per Ischia Stanotte piove forte nel Golfo di Napoli. C’è paura che nell’isola di Ischia possano verificarsi nuovi episodi franosi.

Fulmine nell’area di Ischia porto stanotte / foto P. Pace Fanpage.it

Poco dopo l'una del mattino di oggi, domenica 4 dicembre 2022 è iniziata la pioggia forte sull'isola di Ischia e sul resto dell'area metropolitana di Napoli, così come le previsioni del tempo annunciavano, tant'è che nella giornata di ieri la Regione Campania aveva proclamato l'allerta meteo arancione (secondo grado) allertando in particolare l'area di Casamicciola Terme, oggetto giusto una settimana fa di una disastrosa frana che ha provocato morti, feriti e centinaia di sfollati.

Sono centinaia i fulmini caduti nel giro di poche decine di minuti.

L'allerta meteo è prorogata fino alle ore 16 della giornata di domenica. Ma per adesso c'è grossa paura che questa notte possa replicarsi il fenomeno franoso alla base della tragedia che Ischia ha appena subìto.

Sono poco circa mille (1.070) le persone coinvolte nel piano di evacuazione dell'area dell'isola a rischio colate rapide di fango. Ad ora, sono ancora 10 le famiglie che rifiutano di lasciare le proprie abitazioni, mentre oltre 600 hanno optato per una sistemazione autonoma. Al momento, circa quaranta delle cinquanta abitazioni oggetto di ordinanza sindacale di sgombero sono state lasciate dagli occupanti. In serata il commissario per l'emergenza, Giovanni Legnini, ha emanato la prima ordinanza, individuando i soggetti attuatori per gli interventi urgenti e che sono «immediatamente operativi».