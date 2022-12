Allerta meteo gialla su Ischia e Napoli prorogata fino alle 16 di domani Lo ha affermato Italo Giulivo, dirigente della Protezione Civile della Campania, durante la conferenza stampa in diretta da Ischia.

Continua il maltempo, in particolare sull'isola di Ischia e a Napoli: l'allerta meteo gialla in vigore oggi è stata prorogata fino alle ore 16 di domani, domenica 4 dicembre. Ad annunciarlo è stato Italo Giulivo, dirigente della Protezione Civile della Campania, durante la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Ischia alla quale hanno partecipato Protezione Civile, vigili del fuoco e Prefettura, impegnati a coordinare i soccorsi nella zona rossa di Casamicciola, dove a causa del maltempo sono state evacuate oltre mille persone, in via precauzionale dopo la frana dello scorso 26 novembre.

Come ha specificato Giulivo, l'allerta meteo gialla è stata prorogata fino a domani soltanto sulla Zona 1 della Campania: questa comprende, appunto, Napoli e le tre isole del Golfo (tra cui ovviamente Ischia), la Piana Campana e l'Area Vesuviana. L'allerta meteo riferisce di "moderata intensità delle piogge" previste per la giornata di domani.

L'allerta è stata poi estesa anche alla Zona 3, che comprende la Costiera Sorrentino-Amalfitana, i Monti di Sarno e Monti Picentini estendendolo successivamente poi anche alle Zone 5, 6 e 8 (Tusciano e Alto Sele; piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento)

Proprio il persistere dell'instabilità atmosferica e il pericolo di nuove piogge che potrebbero interessare Ischia nelle prossime ore, ha fatto sì che, in maniera precauzionale, gli enti preposti decidessero di far alloggiare anche per questa notte gli oltre mille evacuati negli alberghi, nei centri di accoglienza preposti e nelle sistemazioni autonome che i cittadini hanno trovato.