Evacuazione Casamicciola: la zona rossa con le strade da sgomberare e quella verde Sgombero a Casamicciola, emessa l’ordinanza: le mappe dell’area rossa da evacuare e di quella verde, i punti di raccolta e le vie di allontanamento.

A cura di Nico Falco

La mappa delle aree rosse e verdi a Casamicciola

Partono alle 16 di oggi, 2 dicembre, le operazioni di sgombero a Casamicciola per allerta meteo. Nonostante si tratti di un’allerta gialla, e non siano previste precipitazioni di particolare intensità, si è deciso di provvedere con l’evacuazione delle abitazioni in zona rossa a scopo cautelativo considerando le condizioni delle aree già colpite dall’alluvione dello scorso sabato notte. Gli sfollati sono circa 1.100, sono stati reperiti posti disponibili sia nelle strutture alberghiere dell’isola sia nelle strutture sportive (palazzetti dello sport e palestre).

Per gli spostamenti si procederà esclusivamente con navette, che trasporteranno i cittadini verso le strutture. Il ritorno nelle proprie abitazioni è previsto per domenica pomeriggio, ma potrebbe essere anticipato nel caso di cessata emergenza.

Evacuazione a Casamicciola, le strade della zona rossa

Il “Piano speditivo di protezione civile” diventa operativo alle ore 16 e durerà fino alle 16 di domani, 3 dicembre. L’ordinanza è stata firmata dal Commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra. Nel dispositivo vengono individuate le zone rosse, dove è previsto lo sgombero, e quelle verdi, dove invece si dispone la possibilità di permanenza dei cittadini a condizione che si rispettino le indicazioni, anche comportamentali, impartite dalla Protezione Civile (le indicazioni valgono anche per le zone di Casamicciola non direttamente colpite dalla frana).

Nelle strade della zona rossa è previsto a partire dalle ore 16 un servizio di navette, appositamente attivate, per consentire il trasferimento – quanto più rapido possibile – dei cittadini presso le strutture ricettive disponibili. Le forze dell’ordine garantiranno le necessarie attività di ordine pubblico e antisciaccallagio nonché di controllo dell’evacuazione degli edifici con il supporto dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile.

Di seguito, l’elenco delle strade inserite nelle aree rosse: