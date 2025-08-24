Litorale Domizio: rischiano di affogare nel mare agitato, poliziotto si tuffa e li salva

Immagine di repertorio

Due persone sono state salvate da un poliziotto, tuffatosi per salvarli dal mare agitato nel quale stavano facendo il bagno fino a poco prima. La vicenda è accaduta sul litorale domizio, nella provincia di Caserta. I due sono stati affidati poi ai sanitari del 118, giunti sul posto: per uno di loro è stato necessario accompagnarlo al pronto soccorso della clinica Pinetagrande di Castel Volturno, per i sintomi di principio di annegamento. Nessuno dei due giovani sarebbe in pericolo di vita.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri quando una pattuglia del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno si è trovata a transitare in via del Mare quando ha notato alcune persone che, lontane dalla battigia, stavano provando a raggiungere due giovani che rischiavano di annegare a causa del forte vento e del mare agitato. A quel punto, uno dei poliziotti si è tolto uniforme ed armamento e si è gettato in mare: in poco tempo, l'uomo ha raggiunto a nuoto il largo, ha afferrato i due giovani e li ha quindi riportati verso la riva sani e salvi. Sul posto, nel mentre, sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza: uno dei due ragazzi, con sintomi di principio di annegamento, è stato portato presso il pronto soccorso della clinica Pinetagrande di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Le sue condizioni non sarebbero ritenute preoccupanti. Poliziotti al lavoro per ricostruire la vicenda e capire se i due giovani avessero ignorato segnali di mare agitato: nessuna pista è infatti ancora esclusa dalle forze dell'ordine, che stanno lavorando per risalire all'esatta dinamica del tutto.