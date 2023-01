Litiga nel traffico con un altro automobilista, 38enne preso a pugni: frattura dell’orbita e del naso La lite sarebbe avvenuta ad Afragola, nei pressi del centro commerciale “Le porte di Napoli”: sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Una lite nel traffico con un altro automobilista si è trasformata in un incubo per un uomo di 38 anni, residente a Miano, periferia settentrionale di Napoli, preso a pugni e ora ricoverato in ospedale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia Vomero: stando a una prima, sommaria ricostruzione dell'accaduto, il 38enne si trovava alla guida della sua auto nei pressi del centro commerciale "Le porte di Napoli" ad Afragola. Il 38enne, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe avuto un litigio con un altro automobilista, che lo ha improvvisamente aggredito, prendendolo a pugni in faccia.

L'automobilista ha riportato fratture al volto

Il 38enne è stato così ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove i medici gli hanno diagnosticato "frattura al pavimento dell'orbita dell'occhio destro e una frattura moderatamente scomposta delle ossa del naso"; le ferite sono state giudicate guaribili con una prognosi di 26 giorni. Nel nosocomio partenopeo sono giunti i carabinieri della compagnia Vomero, che hanno raccolto la testimonianza del malcapitato automobilista e hanno avviato le indagini per chiarire la precisa dinamica dell'evento e identificare il responsabile dell'aggressione.