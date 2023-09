Litiga in strada poi fugge e torna con un revolver carico: disarmato da poliziotto fuori servizio L’episodio al centro storico di Aversa, in provincia di Caserta. L’aggressore è stato arrestato e portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

A cura di Pierluigi Frattasi

Litiga in strada poi fugge in un palazzo e torna poco dopo con un revolver carico col quale minaccia i passanti, ma viene disarmato e bloccato da un poliziotto fuori servizio. Attimi di paura nella serata di ieri ad Aversa, in provincia di Caserta, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Caserta per possesso di arma clandestina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Paura al centro storico di Aversa

Una scena drammatica avvenuta proprio in centro. Per fortuna, sul posto, stava passando proprio in quel momento un poliziotto libero dal servizio. L'agente era stato attirato dal trambusto e dalle urla di alcune persone in strada. Allora si è avvicinato per capire cosa stesse succedendo.

Quando è arrivato sul posto, ha visto un uomo con il volto tumefatto ed un secondo individuo che stava scappando in direzione di una vicina traversa. L'agente a quel punto si è qualificato come un appartenente alla Polizia di Stato, intimando al fuggitivo di fermarsi, ma quest'ultimo, invece, si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce in uno dei palazzi.

La storia, però, non finisce qui. L'aggressore poco dopo torna in strada impugnando una pistola e minacciando i presenti. A quel punto, il poliziotto interviene e con uno scatto riesce a disarmare e bloccare l'aggressore, con l'aiuto della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Aversa.

L'aggressore è stato arrestato

Messa in sicurezza la situazione, si è scoperto che l’arma in possesso dell'uomo era carica e aveva due cartucce all’interno. Si trattava di un revolver con la matricola abrasa. Sia l’uomo aggredito, sia il poliziotto fuori servizio sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per le ferite riportate nelle colluttazioni. Mentre l'aggressore è stato trasportato presso gli Uffici del Commissariato e dopo gli accertamenti di polizia giudiziaria, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.