Litiga con un uomo al bar, torna col coltello e lo riduce in fin di vita: arrestato ad Acerra

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

La Polizia ha arrestato un 50enne ad Acerra, in provincia di Napoli: è accusato di avere accoltellato il 40enne che ieri sera era stato ricoverato d'urgenza nella clinica Villa dei Fiori in gravissime condizioni. Il ferimento sarebbe avvenuto dopo una lite scoppiata davanti ad un bar. L'uomo è stato rintracciato dagli agenti nella sua abitazione, nel comune del Napoletano, è accusato di tentato omicidio.

All'identificazione del 50enne i poliziotti del commissariato locale sono arrivati grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina. L'allarme poco prima delle 20, quando la vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso della clinica con un profondo taglio all'addome e in pericolo di vita; con le prime indagini è stato appurato che il ferimento era avvenuto davanti ad un bar tra via del Pennino e via Duomo, ad Acerra e che la vittima era stata accoltellata da un altro uomo che le si era avvicinato, aveva sferrato il fendente alla pancia e si era immediatamente allontanato.

L'antefatto è stato ricostruito con successivi accertamenti: ascoltando anche alcuni testimoni è emerso che pochi minuti prima tra la vittima e l'aggressore c'era stato un furioso litigio proprio davanti a quel bar. Dall'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza cittadine è stato appurato che il 50enne, dopo la discussione, si era allontanato per poi ripresentarsi davanti al bar e accoltellare il 40enne. Presumibilmente era andato a casa, dove potrebbe avere recuperato l'arma. L'uomo, identificato, è stato rintracciato poco dopo nella sua abitazione, ad Acerra, ed è stato arrestato.