Litiga con un ragazzo in discoteca, il giorno dopo lo accoltella in centro a Napoli: arrestato 21enne La vicenda si riferisce allo scorso 25 settembre, quando il 21enne ha accoltellato un coetaneo in piazza Carlo III a Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Una lite scoppiata in discoteca all'origine dell'aggressione perpetrata da un 21enne ai danni di un coetaneo in centro a Napoli, in piazza Carlo III, dove il giovane aveva aggredito il rivale e lo aveva accoltellato: questa mattina, su disposizione della Procura di Napoli, gli agenti del commissariato Vasto della Polizia di Stato hanno arrestato il 21enne – C.G. le sue iniziali – che è stato posto ai domiciliari, perché indiziato del reato di lesioni personali aggravate. L'evento per il quale il giovane è stato arrestato si è verificato lo scorso 25 settembre quando, in piazza Carlo III, il 21enne raggiunse il coetaneo e lo colpì con diverse coltellate: la vittima, fortunatamente, non riportò ferite giudicate particolarmente gravi.

L'aggressione scattata dopo un litigio in discoteca

Le indagini, effettuate dai poliziotti del commissariato Vasto e coordinate dai magistrati della Procura di Napoli, hanno permesso anche di ricostruite il contesto, e i futili motivi, dietro la violenta aggressione. La sera prima, vale a dire lo scorso 24 settembre, tra i due giovani c'era già stato un precedente, una lite scoppiata all'interno del locale "Riva Club", in zona Coroglio. La sera successiva il 21enne, con il pretesto di parlare per riappacificarsi, ha incontrato il coetaneo in piazza Carlo III e lo ha ripetutamente accoltellato.