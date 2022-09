Lite in piazza finisce a coltellate: un ferito portato in ospedale, denunciato un 20enne Accoltellato un giovane a piazza Carlo III, a Napoli. Denunciato un 20enne: lo avrebbe colpito dopo una lite per futili motivi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un giovane è stato accoltellato a Piazza Carlo III a Napoli durante una lite: il giovane è stato portato in ospedale, dove è stato curato. Rintracciato un ventenne, denunciato per lesioni personali aggravate. La vicenda è accaduta nella notte di domenica 25 settembre, poco dopo la chiusura dei seggi elettorali per le elezioni politiche.

La lite e l'accoltellamento a piazza Carlo III

I poliziotti sono corsi in piazza Carlo III dopo che alla centrale operativa era arrivata una segnalazione di una persona ferita da un'arma da taglio. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il personale medico sanitario del 118 che stavano trasportando il giovane ferito all'ospedale Vecchio Pellegrini. Qui, il giovane è stato raggiunto da una pattuglia del Commissariato di Montecalvario. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe avuto una discussione con un'altra persona, che aveva estratto anche un coltello con cui, prima di scappare, lo aveva colpito. L'aggressore, un coetaneo del ferito, è scappato poi a bordo di un'automobile.

L'aggressore rintracciato a Montesanto

Dalle informazioni raccolte, i poliziotti hanno rintracciato il presunto aggressore: si tratta di un ventenne napoletano, che al momento dell'arrivo degli agenti si trovava in Salita Sant'Antonio a Tarsia, a ridosso della zona di Montesanto. Dopo l'identificazione, il giovane è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Il motivo della lite sarebbero invece futili motivi: una banale discussione che sarebbe degenerata nella lite e nell'accoltellamento. Il giovane rimasto ferito non sarebbe invece in condizioni gravi: se la caverà con ferite giudicate guaribili in pochi giorni.