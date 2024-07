video suggerito

Litiga con l'ex collega e gli stacca un pezzo di orecchio a morsi, poi si vanta sui social: arrestato 45enne La lite è avvenuta lo scorso aprile a Napoli, ma il 45enne è stato arrestato soltanto nelle scorse ore: è stato rintracciato mentre era in vacanza a Scalea, in Calabria.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un napoletano di 45 anni, A.P., è stato arrestato nelle scorse ore con l'accusa di lesioni gravissime, aggravate per aver commesso il fatto per motivi abietti: lo scorso aprile, a Napoli, l'uomo ha litigato con un ex collega, un 50enne, e gli ha staccato parte del padiglione auricolare con un morso.

L'arrestato dopo la lite si è vantata sui social

Le indagini, svolte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto lo scorso aprile nel capoluogo campano, e soprattutto le motivazioni che avrebbero spinto il 45enne ad aggredire l'ex collega 50enne, con il quale fino a poco prima aveva lavorato fianco a fianco. Secondo l'arrestato, sarebbe stato per colpa dell'ex collega se la ditta per la quale avevano lavorato non gli aveva corrisposto il TFR: pertanto, ha aggredito il 50enne con ferocia, mordendogli un orecchio e causando il distacco di parte del padiglione auricolare. Dopo l'aggressione, inoltre, il 45enne avrebbe utilizzato i social per vantarsi di quanto commesso.

Il 45enne è stato rintracciato e arrestato in vacanza

Al termine delle indagini, la Procura di Napoli ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 45enne. I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella, avvalendosi della collaborazione dei carabinieri della locale compagnia, hanno rintracciato e arrestato il 45enne su una spiaggia a Scalea, in Calabria, dove l'uomo era in vacanza.