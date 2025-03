video suggerito

Smonta l’auto, nasconde i pezzi e va dai carabinieri: “Devo denunciare un furto” I carabinieri hanno denunciato un 28enne di Giugliano: in casa sua trovati i pezzi della sua auto che lui aveva denunciati come rubati; accusato di favoreggiamento lo zio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Qualcuno aveva cannibalizzato la sua automobile, erano stati rubati sedili, parti meccaniche, fari, tappezzeria e altro: questo è quello che un 28enne di Gragnano, in provincia di Napoli, aveva raccontato ai carabinieri. Almeno, aveva aggiunto, "fortuna che c'è l'assicurazione". Storia strana, su cui i militari hanno voluto vedere chiaro. E quei pezzi, in effetti, li hanno poi ritrovati: erano tra l'abitazione del giovane e quella dello zio.

A mettere in allarme i carabinieri, probabilmente, era stato proprio il lungo elenco di parti rubate che il ragazzo aveva sciorinato quando si era presentato nella stazione di Gragnano. Troppi pezzi, anche nell'ipotesi in cui un ladro avesse preso di mira proprio quell'automobile. Così i militari hanno chiesto di vedere la vettura e, durante il sopralluogo, hanno notato diverse anomalie.

Innanzitutto, uno dei vetri era stato rotto dall'interno e non dall'esterno. Poi, la bulloneria: mancava totalmente, come se qualcuno si fosse messo con pazienza, tranquillità e molto tempo a disposizione a smontare ogni singolo pezzo. Sono partite le perquisizioni simultanee e i carabinieri hanno trovato alcuni pezzi dell'Audi nella cantina del 28enne; nella stanza da letto dello zio, invece, hanno trovato sedili e fanali, e anche il resto era nell'abitazione.

L'automobile e i pezzi rinvenuti sono stati sequestrati. Per il 28enne è scattata la denuncia a piede libero per simulazione di reato e falsità ideologica. E ripercussioni sono arrivate anche per lo zio, che lo aveva aiutato a nascondere le parti denunciate come rubate: dovrà rispondere di favoreggiamento.