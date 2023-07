Litiga con la vicina e la cosparge di benzina, poi dà fuoco alla sua auto: follia nel Casertano Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri a Piedimonte Matese. La vicina di casa è stata ricoverata in ospedale a causa delle irritazioni provocata dalla benzina.

A cura di Valerio Papadia

Una serata di follia quella di ieri, domenica 23 luglio, andata in scena a Piedimonte Matese, nella provincia di Caserta. Qui, a seguito di una banale lite condominiale, un uomo di 46 anni ha cosparso di benzina la sua vicina di casa, appiccando poi il fuoco alla sua automobile: per questo, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri.

Intorno alle 23.30 di ieri sera, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Piedimonte sono intervenuti in via Aldo Moro, dove era stata segnalata una lite condominiale. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma tra l'uomo e la donna, già in passato, c'erano stati dei litigi. Nella serata di ieri la situazione è degenerata quando, stando a quanto si apprende, la donna avrebbe fatto cadere alcune gocce d'acqua sulla tenda parasole del 46enne, che abita al piano di sotto. L'uomo, allora, ha cosparso di benzina la donna e la sua automobile, dando fuoco a quest'ultima.

La donna è finita in ospedale: ferita dalla benzina

I carabinieri hanno immediatamente individuato il 46enne, che è stato arrestato per atti persecutori, lesioni e danneggiamento a seguito di incendio: per lui si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere. La donna, invece, è stata portata in ospedale, dove le è stata riscontrato un "edema ed irritazione occhio sx da sostanza chimica (benzina)", giudicato guaribile in 15 giorni. L'auto della donna, una Renault Modus, ha riportato danni alla parte anteriore: l'incendio è stato domato dai vigili del fuoco.