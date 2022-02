Litiga con il vicino e gli scaglia contro una freccia di balestra: 39enne denunciato nel Napoletano Accade a Grumo Nevano, nella provincia di Napoli: fortunatamente, la freccia si è conficcata nella persiana di una finestra, senza causare feriti.

A cura di Valerio Papadia

Ha litigato con il suo vicino di casa e, per vendicarsi, ha pensato bene di scagliargli contro una freccia di balestra: accade a Grumo Nevano, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 39 anni di Frattamaggiore per minaccia aggravata e porto di strumenti atti ad offendere. Il 39enne, come detto in seguito a una lite con il suo vicino, ha imbracciato la balestra che teneva in casa e ha sparato contro l'uomo una freccia: fortunatamente, il dardo si è conficcato nella persiana della finestra dell'abitazione dell'uomo, senza provocare feriti. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno perquisito l'abitazione del 39enne, rinvenendo la balestra e 12 frecce: l'uomo è stato come detto denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

Ancora nella provincia partenopea, a Pozzuoli per la precisione, i carabinieri hanno invece arrestato un 27enne, già noto alle forze dell'ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia: l'uomo ha picchiato la compagna incinta. I due si trovavano in automobile in via Campiglione quando hanno cominciato a litigare: la donna ha sfilato le chiavi dal quadro dell'auto ed è scesa dall'abitacolo, attirando l'attenzione di alcuni passanti, che hanno notato una ferita sanguinante sul suo volto e hanno allertato il 112. I militari dell'Arma giunti sul posto hanno appurato che il 27enne, incurante della gravidanza della donna, l'aveva colpita con calci e pugni, arrivando anche a morderla: stando a una prima ricostruzione, la lite sarebbe nata dopo che la donna avrebbe manifestato al 27enne l'intenzione di lasciarlo. Per l'uomo sono scattate le manette.