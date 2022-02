Picchia la compagna incinta in strada, passanti chiamano il 112: arrestato a Pozzuoli Un 27enne è stato arrestato a Pozzuoli (Napoli) per maltrattamenti sulla compagna incinta; i militari allertati dai passanti che hanno assistito all’aggressione.

A cura di Nico Falco

L'ha presa a pugni, a calci, anche a morsi. L'ha pestata per strada, davanti a tutti, incurante anche del fatto che fosse incinta. La scena però è stata notata da alcuni passanti, che non hanno perso tempo e hanno allertato le forze dell'ordine: poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri. In manette, accusato di maltrattamenti in famiglia, un 27enne napoletano con diversi precedenti penali, arrestato a Pozzuoli.

L'uomo era in via Campiglione, stradone che congiunge i comuni di Pozzuoli e Quarto, nel Napoletano. A scatenare la sua furia, secondo quanto ricostruito successivamente dai militari, potrebbe essere stata la gelosia. E non era nemmeno la prima volta: la ragazza, una 35enne anche lei napoletana, ha raccontato che anche in passato era stata vittima di atteggiamenti del genere e che però non aveva mai avuto la forza di denunciare.

Ieri, per l'ennesima volta, l'operaio 27enne si è accanito contro la compagna, senza nemmeno preoccuparsi di causare danni al feto che lei portava in grembo. Nonostante fosse incinta di 8 settimane l'ha presa a calci e pugni ed è arrivato anche a morderla. Il putiferio ha attirato l'attenzione dei passanti, che assistendo a quella scena hanno allertato il 112. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri della stazione di Pozzuoli e, dopo le formalità di rito, è stato ammanettato e trasportato nel carcere di Poggioreale.

La donna è stata accompagnata al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso; non ha riportato gravi ferite, è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni per contusioni ed escoriazioni, le visite mediche hanno escluso conseguenze per il bambino.