Rissa davanti al McDonald’s della Birreria a Miano, accoltellato ragazzino di 14 anni Un 14enne è stato accoltellato alla coscia davanti al Mc Donald’s di Miano, periferia nord di Napoli; si sarebbe trattato di una lite tra coetanei.

A cura di Nico Falco

foto di repertorio

Un 14enne è stato accoltellato ieri sera, 6 marzo, davanti al Mc Donald's del centro commerciale La Birreria di Miano, periferia nord di Napoli; il giovane è stato accompagnato al Pronto Soccorso, non è grave: per lui 10 giorni di prognosi per "ferita da taglio regione laterale posteriore coscia sinistra". Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini; dalle prime risultanze si sarebbe trattato di una lite tra giovanissimi.

I militari della stazione di Secondigliano sono intervenuti davanti al fast food intorno alle 20:30, su segnalazione di un ragazzino ferito a coltellate. Sono stati ascoltati alcuni testimoni, tra cui diversi giovani che a quell'ora si trovavano in piazza Madonna dell'Arco, e sono state acquisite le registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Secondo una prima ricostruzione, al momento al vaglio degli investigatori, la lite sarebbe avvenuta proprio davanti all'ingresso del Mc Donald's e avrebbe coinvolto diversi ragazzi, tutti molto giovani; uno di questi, durante il litigio, avrebbe tirato fuori il coltello e avrebbe ferito il rivale alla coscia, per poi dileguarsi subito dopo.

È stato allertato il 118 e il ragazzo è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto, dove è stato medicato per una coltellata alla coscia sinistra; la lama non era arrivata all'arteria, è stato dimesso dopo i controlli del caso. I motivi del litigio restano da chiarire, così come l'esatta dinamica del ferimento; i carabinieri stanno in queste ore setacciando le immagini della videosorveglianza alla ricerca di particolari utili alle indagini, verifiche in corso anche sulle telecamere della zona.