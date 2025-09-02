Lite tra giovani al Rione Berlingieri, poi l’accoltellamento: denunciato un 18enne

Prima una lite per futili motivi, poi l'accoltellamento: un 18enne napoletano è stato denunciato dagli agenti di Polizia del commissariato Arenella per lesioni personali aggravate. La vicenda è accaduta al Rione Berlingieri, nell'area nord di Napoli, nel quartiere di Secondigliano. I poliziotti sono entrati in azione dopo una nota arrivata alla locale Sale Operativa da parte dei sanitari dell'ospedale C.T.O. che segnalavano una persona giunta con ferite d'arma da taglio. Gli agenti hanno sentito il giovane, che ha raccontato come poche ore prima, in piena notte, avesse avuto una lite scaturita da futili motivi con un 18enne in via Giovanni Diacono, all'esterno di un'attività commerciale.

Il 18enne, ad un certo punto, avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe ferito al basso addome. Il giovane è stato soccorso in ospedale: le sue ferite non sono considerate gravi. Nel frattempo, i poliziotti sono riusciti a risalire all'identità dell'aggressore, rintracciandolo presso la propria abitazione. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto due coltelli ed alcuni indumenti, ancora sporchi di sangue. Inoltre, nello scooter del giovane, gli agenti hanno trovato un altro coltello, a scatto, con tracce di sangue sulla lama. Tutto è stato sequestrato: per il 18enne è scattata invece la denuncia da parte dei poliziotti per lesioni personali aggravate.