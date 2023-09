Lite tra giovani a Positano, 20enne stacca l’orecchio a morsi al rivale Un 22enne ha staccato il lobo dell’orecchio a un 20enne a Positano (Salerno) durante un litigio; indagano i carabinieri, il responsabile è stato identificato.

A cura di Nico Falco

Hanno cominciato a litigare in strada e, durante la scazzottata, uno dei due ha staccato il lobo dell'orecchio all'altro con un morso. È successo nella notte appena trascorsa a Positano (Salerno), in Costiera Amalfitana, protagonisti un 22enne di Praiano e un 20enne di Vietri sul Mare; il primo, l'aggressore, è stato identificato dai carabinieri e dovrà rispondere di lesioni personali gravi mentre il più giovane, portato in ospedale, è stato medicato con diversi punti di sutura e per lui i medici hanno stilato una prognosi di una quarantina di giorni.

Sulle ragioni della discussione, rapidamente degenerata in aggressione e quindi nel ferimento, non c'è ancora chiarezza; si tratterebbe, però, di futili motivi, di un diverbio tra giovanissimi; nemmeno è chiaro se i due si conoscevano già o se, al contrario si erano incontrati casualmente ieri sera. I due avrebbero cominciato a litigare già precedentemente, avrebbero poi continuato in piazza dei Mulini, dove si è consumata l'aggressione. A quel punto il morso, che non può non riportare alla mente quello, clamoroso, che Mike Tyson diede ad Evander Holyfield sul ring 26 anni fa.

Il giovane, ferito e sanguinante, è stato trasportato al Pronto Soccorso del presidio Costa d'Amalfi di Castiglione di Ravello, dove è stato affidato ai sanitari. I carabinieri, intervenuti a seguito dell'aggressione, hanno identificato il responsabile e ascoltato alcuni dei ragazzi presenti nella piazza per ricostruire la vicenda; al vaglio la possibilità che il ferimento possa essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate sulla zona.