Lite tra giovani a Calvizzano: 17enne accoltellato, in ospedale anche i due fratelli Tre fratelli sono stati medicati ieri sera nell'ospedale "San Giuliano" di Giugliano (Napoli); sarebbero stati feriti durante una rissa a Calvizzano.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 17enne di Calvizzano e due suoi fratelli sono finiti al Pronto Soccorso nella serata di ieri, domenica 3 marzo, rimasti feriti durante quella che sarebbe stata una lite scoppiata sul corso del comune del Napoletano; il ragazzo, raggiunto da coltellate, è stato trattenuto per accertamenti mentre gli altri due sono stati dimessi poco dopo, nessuno di loro è in gravi condizioni. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato, in ospedale sono intervenuti gli agenti del commissariato di Giugliano.

Stando al racconto delle tre vittime, su cui sono in corso approfondimenti, la lite sarebbe avvenuta lungo il corso Italia e avrebbe coinvolto i fratelli e un gruppo di altri giovani. Alla base ci sarebbe stata una discussione nata per futili motivi, battibecchi nati in strada che sarebbero però sfociati in rissa e qualcuno dei coinvolti avrebbe tirato fuori un coltello. Ad avere la peggio sarebbe stato il 17enne, raggiunto da diversi fendenti; i medici del "San Giuliano" di Giugliano hanno escluso il pericolo di vita e verificato che i fendenti non avevano leso organi vitali.

Negli stessi momenti sono stati visitati anche i due fratelli, che avevano riportato ferite lievi e sono stati quindi dimessi dopo le medicazioni. La versione dei tre resta per il momento al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire dinamica e ragioni dei ferimenti per arrivare a identificare i responsabili.