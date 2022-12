Lite per il parcheggio a Varcaturo, spara al petto al rivale poi gli spacca i denti con la pistola L’aggressore, un 46enne del posto, ha sparato con una pistola a piombini. Sarà denunciato. Arma sequestrata dai carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Litigano la notte di Natale per un parcheggio a Varcaturo. Un 46 enne estrae una pistola e spara due colpi al petto al rivale. Poi gli spacca i denti con il calcio dell'arma. Per fortuna si trattava di una pistola giocattolo, ad aria compressa, con proiettili a pallini. La vittima, un uomo di 45 anni, è stata ferita solo lievemente.

L'aggressione è avvenuta in viale Amodio. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. L'aggressore, intanto, sarà denunciato. Mentre l'arma utilizzata per ferire l'altro uomo è stata già sequestrata.

L'episodio è avvenuto questa notte, attorno alle ore 2,15. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, un 46enne del posto avrebbe discusso con altre persone per il parcheggio di un'auto. L'uomo, ad un certo punto, sentitosi minacciato, avrebbe estratto una pistola ad aria compressa e l’avrebbe puntata contro i presunti aggressori. Avrebbe poi ferito lievemente un 45enne sparandogli due colpi al torace e poi spaccandogli un dente con l’impugnatura della pistola. Il 46enne, come detto, sarà denunciato. L’arma è stata sequestrata.