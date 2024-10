video suggerito

Lite per affitti non pagati, l’inquilino ricoverato con lesioni, è grave. Il proprietario sotto interrogatorio La vittima, cardiopatica, è in codice rosso all’ospedale Monaldi di Napoli, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Dramma a Qualiano, hinterland Nord di Napoli. I carabinieri sono intervenuti a via Cimarosa per una lite tra due persone e hanno trovato un uomo, classe 1967, in un appartamento con lesioni alla testa. Il personale del 118 ha trasferito la vittima, cardiopatica, nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Monaldi di Napoli. Lì i medici hanno riscontrato problemi al cuore con prognosi riservata e dichiarazione di pericolo di vita. In questi momenti è in corso un intervento chirurgico d’urgenza. L'uomo che l'avrebbe aggredito è stato rintracciato ed in questo momento è in caserma.

Si tratta di un settantenne, proprietario dell’immobile e motivo della lite sembrerebbe essere riconducibile a problemi di natura economica legati al presunto mancato pagamento di alcuni affitti da parte del 57enne.