Lite in strada a Salerno: esplosi due colpi di pistola, un ferito alla testa dal calcio dell’arma Una lite in piazza Galdi, nel cuore del quartiere Fratte di Salerno: esplosi due colpi di pistola in aria, una persona ferita alla testa dal calcio dell’arma.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una lite in strada, due colpi di pistola esplosi in area ed un ferito alla testa, forse colpito dal calcio della pistola. Una dinamica tutta da ricostruire e sulla quale stanno già indagando i carabinieri quella accaduta a Salerno, nel quartiere Fratte. Si cerca l'uomo che ha esploso i colpi di pistola, al momento nessuna pista è esclusa. Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Salerno, agli ordini del comandante Antonio Corvino.

Tutto è accaduto al tramonto di oggi in piazza Galdi, nel cuore del quartiere Fratte, nella zona settentrionale del capoluogo della Valle dell'Irno. Non è chiaro come sia nata la discussione, fatto sta che le due persone coinvolte hanno rapidamente degenerato: una delle due avrebbe estratto una pistola sparando due colpi in aria. Non ci sarebbero feriti dai proiettili, ma una persona, presumibilmente una delle due coinvolte nella lite, sarebbe stata raggiunta dal calcio della pistola ed è rimasta ferita. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per le cure del caso, ma nel frattempo i carabinieri hanno delimitato tutta la piazza con il consueto nastro bianco e rosso, per svolgere i rilievi.

Al vaglio le testimonianze dei presenti e della persona ferita, le cui condizioni non sarebbero gravi e che anzi potrebbe aver già fornito elementi utili ai militari dell'Arma. Si cercano anche immagini dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Nessuna ipotesi è attualmente esclusa, e dai carabinieri non trapelano ulteriori dettagli. Quel che apparirebbe certo è che sarebbero già sulle tracce dell'uomo che avrebbe esploso i due colpi di pistola.