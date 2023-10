Lite in famiglia in Cilento, donna di 61 anni colpita con una mannaia dal marito La donna è stata ricoverata in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per fare piena luce sulla vicenda.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una lite in famiglia è degenerata ed è finita nel sangue a Vallo della Lucania, città del Cilento, nella provincia di Salerno: una donna di 61 anni è stata ferita a colpi di mannaia dal marito, un uomo di 68 anni. Ancora poco chiare motivazioni e dinamiche della lite, al culmine della quale la 61enne è stata colpita con l'oggetto contundente dal coniuge, un medico della città cilentana.

Marito e moglie sono finiti entrambi in ospedale

Entrambi i coniugi sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati all'ospedale San Luca: la donna, fortunatamente, da quanto si apprende non avrebbe riportato gravi ferite e non sarebbe in pericolo di vita; anche il marito ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del nosocomio locale. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per determinare con precisione la dinamica dell'aggressione e individuare le motivazioni alla base della lite tra i due coniugi.